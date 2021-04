Calciomercato, futuro Cristiano Ronaldo | Il portoghese aspetta la Juventus

Cristiano Ronaldo potrebbe aspettare le decisioni della Juventus sul calciomercato e sull’allenatore della prossima stagione prima di comunicare il proprio futuro. Lo scenario



Si profilano settimane e mesi cruciali per la Juventus del presente e soprattutto futuro. Sul campo, la squadra di Andrea Pirlo è chiamata a non fallire la qualificazione alla prossima Champions League. Parallelamente, la dirigenza sta già iniziando a programmare la nuova stagione, che nei piani della società dovrà essere quella del riscatto. Le prime due questioni da risolvere in sede di calciomercato sono quelle relative al futuro di Dybala e Ronaldo. Per l’argentino c’è un rinnovo che continua a non arrivare, mentre sul portoghese si rincorrono rumors e indiscrezioni riguardo ad un addio anticipato. Nelle ultime ore si è infatti tornato a parlare anche del possibile ritorno in Premier League. Ecco le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Il portoghese aspetta la decisione sull’allenatore

Il 36enne, piuttosto sottotono contro il Parma, sta vivendo la sua peggior stagione in bianconero dal punto di vista dei risultati. Il contratto dell’ex Real scadrà tra una stagione, nel giugno 2022, e dopo il nuovo fallimento in Champions il futuro del portoghese è tornato ad infiammare il calciomercato. La pista Real Madrid sembra però essersi raffreddata, e allo stato attuale non ci sono società disposte a fare un sacrificio economico importante per arrivare al cinque volte Pallone d’Oro. In ogni caso, a breve Cristiano Ronaldo e la Juventus dovranno sedersi ad un tavolo per decidere se proseguire insieme. La dirigenza, infatti, ha fretta di conoscere le intenzioni dell’attaccante per programmare il mercato. Non è però da escludere che il portoghese decida di attendere le mosse del club in vista della prossima stagione. A partire dall’allenatore.

Il finale di stagione deciderà infatti anche il futuro di Pirlo, e con ogni probabilità CR7 aspetterà la decisione del club sulla guida tecnica. Come noto, il sogno del presidente Agnelli è quello di riportare a Torino Zinedine Zidane. Tutto dipenderà comunque da Pirlo. E Ronaldo osserva.