La Juventus rischia di veder sfumare uno degli obiettivi principali per la rosa di Andrea Pirlo: super scambio con il top club durante il calciomercato estivo, beffa in arrivo

Il calciomercato, per la Juventus, può vedere già alcune evoluzioni con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della sessione estiva. Il club torinese, archiviata la questione Superlega, si butta su quelli che saranno gli innesti, e le cessioni, per il 2021/22. In tal senso, rischia di sfumare definitivamente uno dei top player a lungo accostati alla ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione: idea super scambio con il PSG, Mbappè nell’affare.

Calciomercato Juventus, scambio con Mbappè: bianconeri ko

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Elgoldigital.com’, il futuro di Kylian Mbappè potrebbe essere lontano da Parigi. Sulle tracce del campione francese vi è da tempo il Real Madrid che potrebbe approfittare di una ‘situazione’ particolare di uno dei suoi pilastri. Si tratta di Raphael Varane, in scadenza nel 2022 e destinato a salutare le ‘Merengues’ la prossima estate. L’offerta di rinnovo sottopostagli dal club di Perez non ha smosso il difensore, tutt’altro che entusiasta e pronto a cambiare aria.

Il centrale francese piace da tempo alla Juventus che, tuttavia, rischia di dover capitolare. Il cartellino di Raphael Varane, valutato circa 70 milioni, potrebbe quindi rientrare nel colpo Mbappè per limitare, in parte, le pretese economiche del club di Al-Khelaifi. Il PSG, infatti, per lasciar partire il gioiello 22enne chiede non meno di 160 milioni di euro.

Una cifra monstre che Perez intende abbassare inserendo, appunto, Varane: la posizione dell’ex centrale del Lens è ancora tutta da decifrare ma la pista che lo porterebbe nella Torino bianconera sembra complicarsi con il passare delle settimane.