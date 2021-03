Raphael Varane, accostato alla Juventus, ha scelto la sua prossima destinazione: affare con il Real Madrid in chiusura

Il difensore francese del Real Madrid, Raphael Varane, da qualche tempo è al centro di idee e suggestioni di mercato, così come diversi suoi compagni e veterani dei blancos che sono in scadenza di contratto. Il difensore campione del Mondo in carica dopo aver vestito per 10 anni la maglia del Real Madrid, è desideroso di una nuova sfida e sembra che una squadra su tutte sia in forte vantaggio su di lui.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, futuro Buffon ancora in dubbio | Rinviata la decisione

La squadra in questione è il Manchester United che da tempo è sulle tracce del classe’93. Molti club hanno corteggiato Varane negli ultimi mesi, il Psg che cerca un rinforzo in difesa e che adesso potrebbe virare su Sergio Ramos, ma anche la Juventus che ha provato ad avvicinarsi a Varane ma con l’irruzione dei Red Devils sembra che la destinazione possibile del francese sia solo una, l’Inghilterra, come riportato da ‘todofichajes.com’.

Calciomercato Juventus, sfuma Varane | Verso il Manchester United

Varane ha un contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2022 che non intende rinnovare. Ecco perché Florentino Perez deve assolutamente incassare dalla sua cessione, per non rischiare di perderlo a costo zero l’anno prossimo. Una situazione che mette il Madrid spalle al muro, costringendolo a perdere uno dei pezzi da 90 del club. La società spagnola intende incassare una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro dalla cessione dell’ex Lens. Una cifra alta ma non inarrivabile per un club come il Manchester United.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Pirlo | Resta in Serie A!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, il colpo Champions vale 15 milioni!

Un prezzo anche più basso rispetto a quello richiesto dal Napoli per Koulibaly o dal Siviglia per Kouandé e da molti club europei per i loro difensori. Si spegne il sogno della Juventus per Raphael Varane, i Red Devils sono pronti ad accontentare il Real Madrid per portare il francese all’Old Trafford e innalzare notevolmente la qualità del reparto difensivo. I blancos sono a caccia del sostituto.