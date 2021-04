Il Milan è alle prese col futuro incerto di Gigio Donnarumma, mentre l’Inter dovrà lavorare presto su un nuovo portiere alla luce del rendimento di Handanovic. Possibile derby

Le ultime due uscite a vuoto in campionato hanno improvvisamente rimesso sul banco degli imputati Samir Handanovic. Il portiere dell’Inter è stato protagonista a Napoli di un goffo autogol in combo con de Vrij, mentre contro lo Spezia non è stato per nulla reattivo sul gol del momentaneo vantaggio dei liguri firmato da Farias. Un paio di circostanze che hanno riacceso un campanello d’allarme dalle parti della San Siro nerazzurra per quanto concerne il futuro della porta. Da ormai diversi mesi infatti la dirigenza dell’Inter sta monitorando la situazione a caccia di un nuovo portiere, che possa andare a raccogliere la pesante eredità dello sloveno. Handanovic infatti quest’anno ha palesato qualche battuta a vuoto, pur restando un portiere di sicura affidabilità, capace anche nei momenti delicati di risultare decisivo. Il capitano nerazzurro è però incappato anche in qualche errore di troppo, e la carta d’identità che segna anni 37 il prossimo luglio inizia a rappresentare un ostacolo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, derby col Milan per il dopo Handanovic: occhi su Maignan

L’Inter potrebbe dunque intensificare le ricerche di un nuovo portiere titolare, e potrebbe persino incrociare il proprio destino col Milan. I rossoneri infatti hanno da risolvere la grana legata al rinnovo complesso di Donnarumma, e in caso di mancato prolungamento dovranno inevitabilmente andare anche loro a caccia di un nuovo numero uno. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe già trovato un accordo con il portiere sulla base di 3 milioni per i prossimi cinque anni. Anche l’accordo con il Lille sembrerebbe vicino: 18 milioni al club francese

In questo senso potrebbe nascere un autentico derby di mercato, con l’Inter che potrebbe inserirsi nella corsa a Mike Maignan, estremo difensore classe ’95 del Lille che sta vivendo una straordinaria stagione, da protagonista assoluto in una squadra che sta contendendo fino all’ultimo il titolo di campioni di Francia al PSG. La crescita esponenziale è arrivata di pari passo a quella della squadra, e ha addirittura collezionato ben 18 clean sheet in 33 giornate. Un portiere quindi già prontissimo al grande salto come testimonia anche un valore di mercato che si aggira sui 20/25 milioni di euro, e che l’Inter potrebbe provare a coprire con un doppio scambio due per uno mettendo sul piatto Radu e Vecino.