Il futuro di uno dei pilastri di Stefano Pioli potrebbe essere lontano da Milanello: il top club non farà sconti, l’acquisto da parte del Milan può complicarsi

Mancano due giorni al ritorno in campo del Milan che, nel monday night, affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico. I rossoneri devono riscattarsi dopo il clamoroso scivolone contro il Sassuolo che rischia di compromettere la corsa Champions della squadra di Stefano Pioli. Dal calcio giocato al calciomercato, la società di via Aldo Rossi potrebbe vedere complicarsi il riscatto di uno degli insostituibili nello scacchiere dell’allenatore romagnolo: la permanenza l’anno prossimo di Fikayo Tomori in quel di Milanello non è, al momento, scontata.

Calciomercato Milan, muro Chelsea: può dire addio

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Chelsea avrebbe assunto una posizione, dalla quale non intende smuoversi, riguardo al futuro di Fikayo Tomori. Il centrale 23enne sta facendo grandi cose con la maglia del Milan che, ormai da diverse settimane, ha deciso di provare a riscattarlo dal club di Abramovich. Il portale spagnolo sottolinea come i ‘Blues’ non intendano fare il minimo sconto per il riscatto da parte del club di via Aldo Rossi, fissato ad inizio prestito a 28 milioni di euro.

Una pessima notizia per Maldini e Massara che, vista la crisi economica che ha colpito tra gli altri anche la società rossonera, puntavano a trattenere Tomori risparmiando sulla richiesta iniziale del Chelsea. Per Tomori, inoltre, in caso di ritorno a Londra vi sarebbe già la fila in Europa: diversi i club interessati, con il Milan che a 28 milioni difficilmente, scrive il quotidiano, andrebbe avanti con l’acquisto del difensore.

Situazione dunque in divenire, con Tomori che in stagione ha collezionato 16 presenze in maglia rossonera: futuro tutto da decifrare per il difensore, il cui ritorno al Chelsea resta un’opzione ancora possibile.