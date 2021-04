ll calciomercato dell’Inter prende forma con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della sessione estiva: occhi in casa Atalanta, gli orobici pronti ad una doppia richiesta

L’Inter ha intenzione di chiudere al meglio l’attuale stagione, coronando il sogno scudetto e spezzando il dominio quasi decennale della Juventus. La società di Steven Zhang lavora già ai prossimi colpi che potrebbero arricchire la rosa di Conte nel calciomercato estivo: in tal senso, occhi puntati in casa Atalanta per il gioiello nel mirino di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, colpo Malinovskyi: l’Atalanta chiede due talenti

Si delinea la prossima strategia di mercato per l’Inter di Antonio Conte. Tra le priorità c’è sempre Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino valutato circa 30 milioni dall’Atalanta e che piace anche al Milan. Per far partire il suo gioiello, il club nerazzurro avanzerebbe una doppia controproposta al club milanese. L’Atalanta punta ad un’offerta cash, più il cartellino di uno tra Lorenzo Pirola e Sebastiano Esposito. Per quanto riguarda il primo, che sta stupendo con la maglia del Monza, il club di Berlusconi sta pensando da tempo di trattenere Pirola – ovvero di acquistarlo a titolo definitivo – visto il buon impatto alla corte di Brocchi del centrale 19enne.

La seconda ipotesi porta a Sebastiano Esposito: il bomber 18enne è attualmente al Venezia e destinato a rientrare in nerazzurro a fine giugno. La volontà dell’Inter sarebbe tuttavia di mantenere il controllo dei cartellini dei suoi talenti, aprendo solo al prestito o ad una cessione con controriscatto in favore del club di Zhang.

Situazione quindi in divenire, la strada per Malinovskyi (nel mirino anche del Milan) potrebbe complicarsi per la società nerazzurra: l’Inter ci proverà ma non intende privarsi a titolo definitivo di Pirola o Esposito.

Simone Ciccarelli