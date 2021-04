I tre big della Serie A con l’incognita sul futuro. Arrivano le dichiarazioni dell’agente dei calciatori di Inter e roma: ecco la situazione

Il campionato volge alle battute finali, con la finestra del mercato estivo ormai prossima. L’Inter guida la classifica di Serie A e aspetta soltanto la certezza matematica per poter alzare al cielo lo scudetto. Intanto però tiene banco la gestione di alcuni dei campioni dell’attuale stagione, il cui futuro non appare ancora ben definito. Come Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. L’argentino e il marocchino sono stati senza ombra dio dubbio due delle colonne portanti del successo nerazzurro in campionato. Martin Camano, agente di entrambi, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il loro futuro. A Sky Sport ha infatti dichiarato a proposito dell’eventuale rinnovo dell’attaccante: “Non c’è ancora nulla. Loro sono concentrati per vincere questo titolo che non vincono da molti anni, lui pensa solo a questo. Quando lo vinceranno, ci siederemo a parlare tenendo in conto il mondiale, con una situazione complicata per colpa della pandemia. Vedremo cosa succede”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, occhi sul terzino | Obiettivo dal Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tre colpi per trattenere Conte | I dettagli

Calciomercato, non solo Inter: Camano su Mayoral

Camano ha parlato anche del futuro dell’esterno ex Borussia Dortmund: “Il futuro di Hakimi passa per l’Inter. Voglio dire, è appena arrivato, non è stato neanche una stagione. Lui ha scelto l’Inter davanti all’Interesse di tante squadre, anche perché Conte era il meglio per lui. Perché lui sa formare i ragazzi e trarne il miglior rendimento. Lui è contento a Milano”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il noto procuratore non ha parlato, però. soltanto dei suoi assistiti in maglia Inter. Su Borja Mayoral, attaccante che ha fatto bene alla Roma, ha detto a proposito dell’opzione di riscatto di cui godono i giallorossi: “È una delle situazioni sulle quali stiamo lavorando. Abbiamo un’ottimo rapporto con la gente della Roma. Con Tiago Pinto hanno subito un cambio strutturale nella direzione sportiva, mi sorprenderei se i proprietari americani volessero tenere Borja”.

Ancora sul romanista ha aggiunto: “Abbiamo parlato con il club, ma è un momento in cui si stanno giocando l’Europa League, la Champions, c’è la pandemia… però c’è la possibilità (del riscatto immediato, ndr.) e lui è molto contento a Roma”.