La Juventus si deve guardare dall’interesse delle big per alcuni campioni: il Barcellona serve un primo assist, ritirandosi dall’assalto al difensore

La Juventus è chiamata a conquistare un posto nella prossima Champions League. La lotta è serrata e i bianconeri non possono più commettere passi falsi se vogliono chiudere tra le prime quattro in Serie A. A prescindere dall’epilogo, però, la società è pronta a rivoluzionare la rosa in sede di calciomercato, con affari che possono riguardare tutti i reparti. Un assist arriva da Barcellona, con il club pronto a ritirarsi dalla corsa al difensore.

Calciomercato Juventus, niente Barcellona per de Ligt

Il Barcellona vuole investire in estate per costruire una rosa che possa tornare a competere ad alti livelli in Champions League. In attesa di conoscere il futuro di Messi, i blaugrana pensano alla difesa e avevano messo nel mirino Matthijs de Ligt, difensore classe 1999 della Juventus. Il giovane – con un contratto sino al 2024 – è il preferito di mister Koeman, suo connazionale.

A frenare gli entusiasmi, però, è Eduardo Inda, giornalista de ‘El Chiringuito’: il collega rileva come la pista de Ligt sia difficilmente percorribile dal Barcellona. Il club spagnolo è infatti molto coperto nel ruolo e vanta in rosa già quattro centrali molto affidabili: Gerdad Piqué, Clement Lenglet, Ronald Araújo ed Óscar Mingueza. A questi va aggiunto Eric Garcia, il prescelto per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, de Ligt resta

Il Barcellona avrebbe infatti deciso di puntare sul giocatore classe 2001 del City che avrebbe superato de Ligt nelle gerarchie. I motivi sono diversi e vanno dalla nazionalità al costo più contenuto dell’operazione. Buona pace per Koeman che aveva visto in de Ligt il profilo ideale per la sua difesa: per lui 22 presenze in Serie A e anche un gol e un assist. Il suo futuro sembra però essere ancora alla Juventus.

La notizia può essere ben accolta dalla Juventus, che può pensare al mercato con la certezza de Ligt: l’olandese guiderà il reparto difensivo anche la prossima stagione e gli sforzi della società possono direzionarsi su altri reparti, come il centrocampo o l’attacco dove è ancora in bilico la posizione di Cristiano Ronaldo.