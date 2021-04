Il Manchester City in forte pressing sul centravanti nerazzurro: la risposta dell’Inter

L’Inter è a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione dove l’obiettivo sarà inevitabilmente quello di far bene in Champions League. L’a.d. nerazzurro Beppe Marotta sta sondando il terreno per diversi obiettivi ma deve guardarsi le spalle dai corteggiamenti dei top club europei per i suoi gioielli. Gli occhi delle big d’Europa, infatti, sono sempre puntati su Romelu Lukaku. Il gigante belga è il riferimento di Antonio Conte e anche la crescita di Lautaro Martinez è dovuta alla grande sinergia trovata con l’ex Manchester United.

Calciomercato Inter, il City ha chiesto Lukaku | Risposta secca dei nerazzurri

Tanti club sono sulle tracce di Lukaku, in particolare il Manchester City che ha già annunciato il divorzio con Sergio Aguero a fine stagione e cerca un centravanti da grandi numeri. ‘Big Rom’ ha dimostrato, in Inghilterra prima, e in Italia poi le sue enormi qualità e soprattutto i numeri realizzativi da grande attaccante che lo hanno portato ad essere richiesto a gran voce da Pep Guardiola.

Come riportato da ‘Sky Sport’ il Manchester City ha davvero provato a prendere Lukaku, preferito addirittura a Harry Kane ed Erling Haaland, ma la risposta dell’Inter è stata chiara e netta: il belga è un punto fermo del club ed è incedibile. Difficilmente si apriranno sbocchi per riuscire a strappare il centravanti nerazzurro.