In un’intervista alla Dpa, il terzino sinistro svela il suo futuro: “Il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga, al Borussia Dortmund”

Robin Gosens ha parlato. Dopo le parole poco encomiabili nei confronti della SuperLega (e di chi ne faceva parte), il terzino sinistro dell’Atalanta ha svelato qualche anticipazione su quello che vorrebbe fosse il suo futuro prossimo – o lontano, dipende dai punti di vista. Corteggiato dalle grandi d’Italia, Juventus e Inter in primis, potrebbe essere uno degli uomini chiave della prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Gosens esce allo scoperto sul suo futuro: “Sogno il Borussia Dortmund”

In un’intervista all’agenzia di stampa tedesca Dpa, però, Gosens ha chiarito dove si vede tra un paio di anni, e non solo: “Un futuro al Borussia Dortmund? Domanda difficile – ha iniziato il terzino sinistro dell’Atalanta -. Se mi arrivasse davvero un’offerta per la prossima stagione sicuramente ci penserei. È una questione di ambizioni, un giorno sogno di giocare in Bundesliga“. Tra gli altri desideri del giocatore di Gian Piero Gasperini c’è anche quello di indossare la maglia della Germania: “Spero di essere convocato in nazionale per i prossimi Europei, sarebbe la notizia più bella per me”.

Infine, ha confessato anche quanto accaduto dopo la sua netta presa di posizione contro il torneo elitario nato e morto nel giro di poco più di 48 ore: “Dopo essermi espresso contro la SuperLega, mi sono arrivati così tanti messaggi su Instagram che non sono riuscito ad aprire il mio account. Nonostante le critiche, resto della mia opinione”, ha concluso Gosens.