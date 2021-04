Haaland potrebbe rimanere al Borussia Dortmund nonostante la prossima finestra di calciomercato, ecco la condizione che inchioda la Juventus

La Juventus, il Barcellona, il Paris Saint-Germain, ma anche il Manchester City e il Real Madrid sono sulle sue orme. E ne hanno anche ben diritto, visto quanto Erling Haaland sta impressionando con il suo Borussia Dortmund. In vista della prossima finestra di calciomercato, il campione norvegese ha solo da scegliere dove più gli piacerebbe vivere, e continuare a dimostrare quanto vale. Certo però, anche l’idea di rimanere in Bundesliga, con i gialloneri, potrebbe non essere un’ipotesi da scartare, basterebbe solo riuscire a centrare l’obiettivo.

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, gli esuberi tornano a bloccare il mercato! Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, il Borussia tenta il colpo per trattenere Haaland

E l’obiettivo che il Borussia Dortmund deve raggiungere per riuscire a trattenere uno dei suoi giocatori migliori, quindi Haaland, è ovviamente la Champions League, che si è fatta sempre più vicina. A un punto dell’Eintracht Francoforte e quinti in classifica, i gialloneri guidati da Edin Terzić potrebbero infatti mettere in saccoccia anche la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, condizione imprescindibile affinché il campioncino norvegese continui la sua carriera in Bundesliga. A riferirlo sono i media spagnoli, uno su tutti ‘El Mundo Deportivo’.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, incontro a sorpresa per la mediana | ‘Beffate’ Roma e Inter!

Dal quotidiano iberico si intuisce soprattutto di quanto questa notizia sia dolceamara per il Barcellona, il club che più di tutti sta facendo pressing sul ventenne. Se da un lato, infatti, la volontà è quella di veder segnare presto Haaland con la maglia blaugrana, dall’altro i 150 milioni di euro richiesti per il suo cartellino sono un po’ troppi per il club di Laporta, che potrebbe vedersi soffiare il super colpo da una tra Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester City, che non disdegnano affatto l’arrivo del norvegese la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, il big vuole andarsene | Chiamata a Zidane!

L’idea, quindi, è quella di rimandare di un anno l’approdo di Haaland alla corte di Roland Koeman. Dal 2022, infatti, il suo acquisto sarebbe molto meno dispendioso per il Barcellona, perché entrerebbe in ballo la clausola rescissoria, fissata a 75 milioni di euro, rendendo molto più probabile e convincente la spesa, ora non proprio sostenibile a causa della crisi finanziaria dovuta alla pandemia da Coronavirus.