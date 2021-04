Juventus, gli esuberi tornano a bloccare il mercato! Tutti i dettagli

Da Douglas Costa e De Sciglio a Ramsey: gli esuberi tornano a bloccare il calciomercato in entrata della Juventus. I dettagli

Sono giorni piuttosto movimentati in casa Juventus. Il futuro di Andrea Pirlo è sempre più in bilico, e nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza del possibile ritorno di Massimiliano Allegri. In ogni caso, salvo clamorosi ribaltoni sarà l’allenatore esordiente a portare a termine la stagione con l’obiettivo Champions League. Un traguardo minimo assolutamente da non fallire per la società bianconera, anche in vista del calciomercato estivo e della programmazione della prossima stagione. In questo senso, tra le priorità della dirigenza c’è la questione esuberi: come già accaduto nelle ultime sessioni, la Juve dovrà necessariamente vendere prima di operare in entrata. Da Douglas Costa e De Sciglio a Ramsey: ecco gli esuberi che ‘bloccano’ il mercato bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sono diversi i giocatori ancora di proprietà dei bianconeri fuori dai piani e che la società cercherà di cedere definitivamente. Su tutti quelli attualmente in prestito, da Douglas Costa a Rugani e De Sciglio. L’esterno brasiliano tornerà sicuramente a Torino dopo il prestito al Bayern Monaco, ed è un obiettivo del Gremio che sogna di riportarlo in Brasile. Diversa la situazione di De Sciglio, che potrebbe invece essere riconfermato a Lione, mentre per il futuro di Rugani decisivo sarà il finale di stagione con il Cagliari. Anche Perin e Pjaca faranno ritorno alla Continassa e dovranno risolvere il loro futuro.

Infine, la dirigenza bianconera sarà chiamata a risolvere anche le situazioni di Ramsey e con ogni probabilità di Bernardeschi. Entrambi stanno vivendo una stagione piuttosto difficile e sono in bilico. Tuttavia, come già accaduto nelle scorse sessioni di calciomercato, non sarà facile trovare acquirenti soprattutto per gli alti ingaggi percepiti dai calciatori bianconeri. Una situazione che rischia di bloccare nuovamente il mercato in entrata. Staremo a vedere.