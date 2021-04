La Juventus insidiata dal Psg che sfrutterebbe l’incasso della cessione di Mbappé per fiondarsi sul centravanti bianconero

La crisi della Juventus coincide anche con quella di Cristiano Ronaldo che sta vivendo forse uno dei periodi più complicati e negativi della sua carriera. Il suo malumore sta condizionando anche le prestazioni dei bianconeri e qualora non arrivasse la qualificazione in Champions League il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, Al Khelafi sogna Ronaldo al Psg con Neymar

Il portoghese ha un ingaggio di 30 milioni l’anno e a bilancio pesa molto sulle finanze del club bianconero. La possibilità di ‘sacrificarlo’ è concreta e anche lui potrebbe decidere di chiudere la carriera altrove. Il Paris Saint-Germain rimane la squadra più in corsa per Ronaldo: a sottolinearlo è ‘Sport’ che ha riportato che il patron del club parigino Al Khelaifi sogna di portarlo a Parigi per vederlo giocare insieme a Neymar.

Infatti il presidente qatariota vorrebbe sfruttare il malcontento dell’ex Real Madrid per proporgli un’offerta irrinunciabile e convincere, di conseguenza, Neymar a restare per giocare insieme al portoghese. L’operazione sarebbe favorita dal maxi incasso della cessione di Kylian Mbappé che sembra proiettato verso il Real Madrid. Intrecci tra attaccanti che potrebbero costringere la Juventus a dover trovare un nuovo profilo a cui affidare le chiavi dell’attacco.