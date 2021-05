La Juventus è pronta a una nuova rivoluzione: addio del dirigente, per lui spunta già la trattativa con una nuova squadra

Non può essere considerata un’annata positiva quella che sta vivendo la Juventus, che ha fallito gli obiettivi principali prefissati la scorsa estate dopo una sorta di rivoluzione e ora dovrà provare a raggiungere i traguardi minimi. I bianconeri infatti non vinceranno il decimo scudetto consecutivo, ormai destinato all’Inter capolista che ha un vantaggio ampio a cinque giornate dalla fine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo in attacco: l’agente allo scoperto | “Possono permetterselo”

Nelle ultime partite però la ‘Vecchia Signora’ è chiamata comunque a dare il massimo in quanto deve obbligatoriamente vincere per raggiungere almeno la quarta posizione, che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento la lotta è agguerrita con Atalanta, Napoli, Milan e Lazio che insieme ai bianconeri si giocano tutto: di queste soltanto tre potranno approdare nella massima competizione europea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, soldi e bomber | Assalto a Kessie

Calciomercato Juventus, addio Paratici: si tratta con la Roma

Dopo aver vissuto anni straordinari, la Juventus si trova in una fase calante e vuole provare a rialzarsi nella prossima estate, per tornare al più presto a competere sia in Italia che in Europa. Le due rivoluzioni degli ultimi anni non hanno portato i frutti sperati e per questo potrebbero esserci dei cambiamenti importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ‘sgarbo’ dal Napoli | La richiesta di Spalletti

Secondo quanto riportato da Davide Russo De Cerame di ‘Top Calcio 24’, infatti, il destino di Fabio Paratici sembra essere ormai segnato: da giugno non sarà più un dirigente della Juventus, dunque nessun rinnovo del contratto che scade tra due mesi. Per lui però si prospetta un futuro in Serie A e avanza la trattativa con la Roma.

Il dirigente bianconero si prepara a salutare la ‘Vecchia Signora’ per provare a far risalire sempre di più i giallorossi che potrebbero fare diversi cambi nella prossima estate.