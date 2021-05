La Juventus pensa già al prossimo calciomercato ma è in arrivo una doppia beffa dalla Premier League

La Juventus non può ritenersi sicuramente soddisfatta per l’annata che sta vivendo e gli obiettivi principali sono ormai sfumati. In Champions League è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto, squadra nettamente inferiore sulla carta, mentre in campionato è ormai pronta a festeggiare l’Inter, che potrebbe conquistare lo scudetto già domani in caso di successo e conseguente pareggio (o sconfitta) dell’Atalanta.

La ‘Vecchia Signora’ invece dovrà lottare per la conquista del quarto posto in classifica, traguardo fondamentale da raggiungere per poter programmare con più serenità la risalita nella prossima annata. Al momento i bianconeri sono in lotta con Atalanta, Milan, Napoli e Lazio, ma solo tre tra tutte queste potranno ottenere la qualificazione alla massima competizione europea.

Calciomercato Juventus, Gosens si allontana: c’è il Chelsea. I ‘Blues’ liberano Emerson per l’Inter

Tra i calciatori seguiti dalla Juventus per la prossima stagione, c’è sicuramente Robin Gosens che sta vivendo annate straordinarie con la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, però, sul calciatore ci sarebbe anche il Chelsea.

I ‘Blues’ infatti starebbero preparando l’assalto e potrebbero beffare doppiamente la Juventus, in primis strappando il tedesco ai bianconeri e poi attraverso la cessione di Emerson Palmieri, che andrebbe così a rinforzare una rivale come l’Inter.

Per la Juventus il prossimo calciomercato sarà fondamentale per risalire ma la doppia beffa potrebbe sicuramente non aiutare.