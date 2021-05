Calciomercato Juventus, colpaccio dal Liverpool | Scambio due per uno

La Juventus non smette di lavorare sul futuro e studia il colpo importante per l’attacco: possibile anche un doppio sacrificio per il big

La Juventus non vive una stagione facile e da ieri è matematicamente fuori dalla lotta per lo scudetto, per la prima volta dopo nove anni consecutivi di successi. I bianconeri hanno collezionato troppi passi falsi e hanno permesso all’Inter di prendere il volo in maniera definitiva e ora manca soltanto un punto per il titolo, che può essere alla portata solo dell’Atalanta distante ben quattordici lunghezze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare con il Liverpool | Scambio e plusvalenza

La Juventus non sarà sicuramente soddisfatta della propria stagione ma deve obbligatoriamente continuare a lavorare per poter raggiungere il minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League che a questo punto diventa fondamentale per la programmazione del futuro. A metà maggio poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia da giocare e provare a vincere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Romagnoli alla Juve | Big respinto: scambio alla pari!

Calciomercato Juventus, Salah: “Nessuna chiamata per il rinnovo”. Si pensa al maxi scambio

La società intanto continua a guardare con ottimismo al futuro e studia nuovi colpi da attuare soprattutto in caso di Champions League. Nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci Mohamed Salah, che ai microfoni di ‘Sky Sports’ ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna chiamata dal Liverpool per il rinnovo: “Nessuno mi ha chiamato quindi non posso dire molto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo per la trequarti | Ritorno di fiamma in Serie A!

La società bianconera continua a osservare la sua situazione con i ‘Reds’ per preparare un eventuale assalto nella prossima estate. La Juventus potrebbe mettere sul piatto ben due giocatori per convincere il Liverpool: il primo è Paulo Dybala che ha un contratto in scadenza nel 2022 e non sembra esserci aria di rinnovo, mentre il secondo è Rodrigo Bentancur.

L’uruguaiano non sta impressionando in questi mesi e per questo non sembra essere più il calciatore incedibile dell’estate scorsa.