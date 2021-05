Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere in bilico e arriva una decisione importante: c’è la scelta del portoghese

Non è una stagione facile quella che sta vivendo la Juventus, che per la prima volta dopo dieci anni sta assistendo ai festeggiamenti dello scudetto da parte di un’altra compagine. I bianconeri infatti non sono riusciti a tenere testa all’Inter che con ben quattro giornate di anticipo si è laureata campione d’Italia.

La squadra allenata da Andrea Pirlo era partita sicuramente con obiettivi importanti e ora si ritrova a dover vincere per ottenere un posto in Champions League, che rappresenta un punto di partenza fondamentale per ripartire e rialzarsi già nella prossima annata. Tra due settimane poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che assegnerà l’ultimo titolo italiano di questa stagione.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: già scelta la destinazione a fine contratto

In questo finale di stagione la Juventus ha bisogno del miglior Cristiano Ronaldo per poter restare nelle zone alte della classifica e ambire a un nuovo titolo. Ieri il fenomeno portoghese ha trascinato la sua squadra verso i tre punti con una doppietta importantissima in quel di Udine.

Per il suo futuro però è ancora tutto in bilico, ieri ne ha parlato il giornalista Claudio Raimondi durante il programma ‘Pressing’: “Cristiano Ronaldo non ha intenzione di lasciare la Juventus, vuole onorare il suo contratto in scadenza nel 2022. Un ritorno in Spagna al Real Madrid non è un’ipotesi concreta, mentre il Manchester United non ha la forza economica per un’operazione del genere. Non ci sono le condizioni affinché Ronaldo lasci la Juve, anche per questioni personali legate a tutti i suoi sponsor”.

Ritorno in patria a fine contratto: “Ronaldo ha un idea per il futuro e ve lo sveliamo in anteprima. Vuole finire il suo ciclo alla Juventus e poi giocare due anni nello Sporting Club Portugal“.