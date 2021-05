Diverse tematiche spinose in casa Inter per il prossimo anno dopo la vittoria dello scudetto: da Conte ai rinnovi e non solo, parla Ausilio

Neanche il tempo per festeggiare lo scudetto in casa Inter, che già si pensa al prossimo futuro. La stagione in corso ha visto i nerazzurri prendere la scena in Serie A, sbaragliando la concorrenza per il trofeo. Ma ci sono diverse questioni spinose da approfondire in sede di calciomercato, per quanto riguarda il prosieguo del cammino. A fare maggior chiarezza ci ha pensato il responsabile dell’area tecnica dei nerazzurri Piero Ausilio, intervenuto in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’. Dapprima un commento su Conte: “Non penso ci sarà un meeting ufficiale con il tecnico per organizzare il futuro come tutti si aspettano. Ci saranno incontri come in tutte le altre stagioni, ma in maniera normale e più riservata possibile”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Serie A, flop Icardi | Può tornare con lo scambio!

Calciomercato Inter, da Conte ai rinnovi: Ausilio dice tutto

Il Direttore ha continuato rilasciando un commento anche sulle parole di Conte sul proprio futuro. Il tecnico salentino si è detto intenzionato a scegliere il “destino migliore per l’Inter“. “Il mister come tutti noi ha voglia di riconfermarsi. Abbiamo intenzione di crescere e migliorare sempre, continuando a vincere. Bisogna, però, essere onesti con temi che verranno affrontati a tempo debito. Sono situazioni economiche causa pandemia Covid-19, che nel mondo hanno avere ricavi inferiori rispetto al solito. Siamo senza tifosi da un anno, viviamo di ricavi che dovranno essere utilizzati per investire sulla squadra. Quando mancano dobbiamo cercare di avere fantasia e idee, andando avanti cercando di migliorarci comunque”.

Sul tema rinnovi: “I discorsi non sono stati sospesi. Molti sono già stati fatti, come nel caso di Bastoni con cui abbiamo già discusso più volte e per il quale siamo quasi giunti alla fine. Non cambia aspettare qualche giorno. Dopo aver risolto tutto il nuovo progetto finanziario del club penseremo ai rinnovi a partire da Bastoni. Con Lautaro Martinez eravamo a buon punto, ma ha cambiato gli agenti e dovremo se non ricominciare, ma riaprire ogni discorso”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, intrigo Lukaku | Assalto e triplo colpo!

Sui possibili addii dei big: “È presto per parlare di queste cose, non abbiamo ancora affrontato la cosa. L’idea è di fare bene e non c’è in mente di vendere giocatori. Quando si parla di ricavi non si intende per forza l’abbattimento dei costi. Vogliamo continuare a vincere. So quali sono i giocatori considerati fondamentali, faremo in modo che i migliori restino facendo coincidere le esigenze tecniche con quelle economiche. Al momento non possiamo farlo, perché non abbiamo voglia di intraprendere questi discorsi per ora. Voglio godermi per intero questo momento di soddisfazione”.