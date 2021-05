Calciomercato Milan, il rinnovo di Gigio Donnarumma continua a tenere banco: Simon Kjaer ai microfoni di Sky viene stuzzicato dalle domande e lancia l’indizio

Con il futuro tutto da scrivere, la permanenza di Gigio Donnarumma è uno dei grandi temi da risolvere in casa Milan. Il rinnovo del portiere classe 1999 sta generando un vero e proprio giallo, con le richieste economiche del calciatore ancora troppo distanti dalle offerte presentate dal club rossonero. Un quadro in cui i top club europei e la Juventus (soprattutto) sono pronte ad inserirsi, con la consapevolezza di poter portare a casa uno dei migliori portieri al mondo, nonché un calciatore dalle potenzialità ancora tutte da esprimere e scoprire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, clamoroso scambio col Barcellona | Inter ko!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scontro col tecnico | La decisione sul futuro

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: arriva l’annuncio di Kjaer

D’altronde, il tema futuro Donnarumma tiene banco anche nelle interviste in casa Milan, persino quando dall’altra parte del microfono c’è uno dei suoi compagni. E’ il caso di Simon Kjaer, che è stato stuzzicato in merito al rinnovo del portiere rossonero, nel corso di una lunga intervista concessa ai colleghi di ‘Sky Sport’: “E’ difficile dare un consiglio – spiega il centrale danese, che poi aggiunge sorridendo – Io gli voglio bene, così come il resto della squadra, ma la scelta spetterà a lui”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘assist’ dal Milan | Torna l’ex Inter!

Un indizio che l’ex centrale dell’Atalanta ha poi dribblato così: “Che ci sia o meno il prossimo anno, da Gigio ci aspettiamo una grande prestazione domenica. Contro la Juventus ci giocheremo tanto, ma c’è ottimismo e quando siamo in forma, sentiamo di potercela giocare contro chiunque”. Insomma, tra speranze Champions e speranze di ritrovare il proprio portiere il prossimo anno, le idee di Kjaer sono chiare: rispetto per la scelta di Donnarumma, indifferentemente dalla strada che intraprenderà il classe 1999.