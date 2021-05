Una debacle totale quella registrata ieri dalla Juventus, all’Allianz Stadium, contro il Milan. I bianconeri escono con le ossa rotte e pensano al futuro, che potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione a partire dall’allenatore: durissima critica del giornalista a Pirlo, al progetto bianconero e non solo

La Juventus si allontana in maniera considerevole dalla prossima Champions League. La squadra di Pirlo, reduce dallo 0-3 casalingo con il Milan, si lecca le ferite e pensa al futuro che con ogni probabilità vedrà, nel prossimo calciomercato estivo, una vera e propria rivoluzione nell’ambiente bianconero. In tal senso, arriva la durissima critica del giornalista sul progetto bianconero: da Pirlo a Paratici, la delusione per la stagione della Juventus è davvero totale.

Calciomercato Juventus, da Pirlo a Paratici: “Distrutti 7 anni”

Il noto giornalista Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, attraverso Twitter ha criticato non poco gli ultimi avvenimenti in casa Juventus. Una stagione sotto ogni aspettativa, deludente, a partire dal suo allenatore Andrea Pirlo non risparmiando la dirigenza e le ultime scelte societarie.

“Juve, che disastro. In 3 anni è stato disintegrato il lavoro di 7″, ha esordito Ravezzani sul proprio account con un lungo messaggio, prima di aggiungere: “Dall’operazione Cr7, all’allontanamento di Marotta, dai pieni poteri a Paratici alla scelta di Sarri, fino alla folle scommessa Pirlo“.

Il noto giornalista pronostica quelli che saranno i tempi per una ripresa futura della squadra torinese, dopo l’amara delusione dell’annata che sta per chiudersi: “Ora ricostruire sarà molto impegnativo. Richiederà tanto denaro e tempo“. Ecco il tweet: