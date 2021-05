Il Napoli sembrerebbe pronto a dire addio a Gennaro Gattuso, scelto l’erede: con lui il fedelissimo dal Barcellona

Si infiamma la corsa Champions League nelle ultime giornate di Serie A. La prima a scendere in campo sarà il Napoli, che questa sera nell’anticipo del turno infrasettimanale affronterà l’Udinese, in una partita fondamentale per credere fino all’ultimo di rientrare nei primi quattro posti. Nel frattempo però la società partenopea lavora al futuro, con Gennaro Gattuso che vedrà scadere il proprio contratto a giugno e potrebbe lasciare la panchina scoperta.

Tra i profili accostati agli azzurri, la società napoletana avrebbe individuato il sostituto perfetto per la prossima stagione. Con l’arrivo del nuovo tecnico si punta anche all’acquisto di un suo fedelissimo dal Barcellona. Ipotesi di scambio con il centrocampista.

Calciomercato Napoli, Allegri per la panchina: Pjanic il primo colpo, scambio con Fabian Ruiz

Il futuro del Napoli passa da queste ultime giornate di Serie A, dove si capirà se i partenopei riusciranno a qualificarsi per la prossima Champions League o meno. Nel frattempo è ancora in bilico il futuro di Gennaro Gattuso, con la società che avrebbe individuato il perfetto sostituto in Massimiliano Allegri. L’ex Juventus è infatti ancora senza squadra, e dopo che l’ipotesi Roma è tramontata potrebbe essere Napoli la prossima meta.

Con l’arrivo del tecnico toscano il primo colpo di calciomercato per la prossima stagione potrebbe essere un suo fedelissimo, ovvero Miralem Pjanic. Il bosniaco al Barcellona non sta vivendo una prima stagione esaltante, dove ha collezionato 28 presenze, senza riuscire ad incidere più di tanto. Così Allegri potrebbe riportarlo in Italia attraverso uno scambio con Fabian Ruiz, centrocampista cercato da tempo da molti top club europei. Dunque un possibile ritorno in Italia per il bosniaco e in patria per il centrocampista napoletano, che infiammerebbe il calciomercato estivo.