In attesa di scendere in campo per la delicata sfida di campionato contro il Sassuolo, le attenzioni della Juventus sono già rivolte al prossimo calciomercato. Sarà un’estate caldissima per la società bianconera che, in vista del 2021/22, potrebbe cambiare tanto della rosa a disposizione di quello che sarà con ogni probabilità l’erede di Pirlo alla guida della Juventus: c’è l’espressa richiesta, assalto al top player

Archiviato il ko con il Milan, per la Juventus è già tempo di rituffarsi nel calcio giocato. Sarà il Sassuolo di De Zerbi ad ospitare i bianconeri nel prossimo turno infrasettimanale, con la squadra di Pirlo a caccia di una disperata rimonta per un posto Champions. Dal campo al calciomercato, novità dalla Spagna per uno dei big maggiormente accostati all’attacco juventino: il tecnico spinge per il ritorno.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: c’è Simeone

Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘El Chiringuito’, il futuro di uno degli obiettivi bianconeri per l’attacco potrebbe essere, ancora, in Spagna. Si tratta di Antoine Griezmann, da tempo accostato alle partenze in quel di Barcellona e destinato, molto probabilmente, a salutare Messi e compagni dopo due stagioni in Catalogna. Il 30enne di Macon ha collezionato 48 presenze, con 19 reti e 12 assist alla corte di Koeman ma il suo destino potrebbe riportarlo dove è esploso: l’Atletico Madrid.

Il direttore di ‘OkDiario’ Eduardo Inda ha infatti dichiarato: “Simeone vuole riportare Griezmann all’Atletico Madrid”. Il ‘Cholo’ non ha mai nascosto la sua stima per l’attaccante che, dunque, rischia di allontanarsi definitivamente dalla possibilità di sbarcare in Serie A con la maglia della Juventus.

Situazione dunque in divenire, con Simeone che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza della ‘Vecchia Signora‘: il ritorno di Griezmann all’Atletico Madrid rischia di beffare la Juventus.