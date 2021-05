Calciomercato Juventus, addio Sergio Ramos | Accordo trovato

La Juventus potrebbe dire addio a Sergio Ramos: il difensore centrale spagnolo lascerà il Real Madrid a fine stagione

La Juventus è alla ricerca di nuovi profili in grado di alzare il livello qualitativo della rosa, quinta in campionato dopo la sconfitta all’Allianz Stadium contro il Milan. Uno degli obiettivi a parametro zero è Sergio Ramos, difensore centrale del Real Madrid in scadenza di contratto a fine stagione. Un’occasione da sfruttare, anche per la portata del colpo che sarebbe molto alta e avrebbe un grande impatto mediatico. Tuttavia, anche altri club sono sullo spagnolo come per esempio il Paris Saint-Germain.

Juventus, sfuma Sergio Ramos

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, Sergio Ramos ha preso la decisione sul suo futuro. Il capitano lascerà il Real Madrid al termine del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per accasarsi al PSG. L’addio dovrebbe essere ufficializzato alla fine della stagione. Sergio Ramos si sarebbe sentito ignorato da Florentino Perez, che è in difficoltà economica dopo la sospensione della Superlega e impossibilitato ad accontentare la richiesta del giocatore. Uno dei pochi club in grado di garantirgli i 12 milioni di euro a stagione è il PSG. Per la Juventus si tratterebbe di una vera e propria beffa, visto che il difensore spagnolo è stato seguito a lungo quest’anno.