La formazione di Gattuso ha surclassato gli avversari guidati da Gotti. Ecco il racconto con il tabellino di Napoli-Udinese

Al Diego Armando Maradona l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A Napoli-Udinese. La gara ha dato spettacolo, con ben 6 gol: cinque quelli degli azzurri e uno soltanto dei bianconeri. A sbloccare la gara è stato Zielinski al 28′ sfruttando una ribattuta in area avversaria. Poi è toccato a Fabian Ruiz con un sinistro preciso all’angolino dalla distanza solo 3 minuti più tardi. Okaka ha accorciato al 41′ con un tiro basso ma violento e indirizzato nell’angolino basso alla destra di Meret, che non ci è arrivato. Il primo tempo si è concluso con un parziale di 2-1 in favore dei padroni di casa.

Napoli-Udinese, il secondo tempo

Ma il momentaneo pareggio del centravanti dell’Udinese non è servito a nulla: Lozano, Di Lorenzo e Insigne sul finale hanno portato il risultato finale sul 5-1. Grande vittoria in ottica qualificazione Champions per Rino Gattuso e i suoi uomini, che allungano momentaneamente – in attesa che giochino anche le concorrenti – su Milan, Atalanta e Juventus con 73 punti raccolti.

Tabellino Napoli-Udinese

MARCATORI: 28′ Zielinski (N), 31′ Fabian Ruiz (N), 41′ Okaka (U), 56′ Lozano (N), 66′ Di Lorenzo (N), 91′ Insigne (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski (76′ Elmas), Insigne; Osimhen (70′ Mertens). All. Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao (54′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace (54′ Forestieri), Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (76′ Micin). All. Gotti.

AMMONITI: Bonifazi (U)