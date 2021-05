L’Inter di Antonio Conte potrebbe perdere Alessandro Bastoni nella prossima finestra estiva di calciomercato: il giocatore azzurro è seguito anche dal Barcellona di Koeman



Sabato pomeriggio è stato un momento di grande festa per l’Inter di Antonio Conte che, dopo il pareggio dell’Atalanta in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi, è tornata in campo per celebrare il ritorno alla vittoria del campionato undici anni dopo i trionfi di Josè Mourinho, tecnico portoghese che dalla prossima stagione siederà sulla panchina della Roma. Ora però in casa nerazzurra tiene banco la questione economica con alcuni big della Beneamata che, nell’imminente finestra estiva di calciomercato, potrebbero salutare per dare nuova linfa alle casse della società meneghina.

Uno di questi è senza dubbio Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter di Antonio Conte. Il giocatore classe 1999, arrivato dall’Atalanta, ha confermato quanto di buono mostrato nella stagione scorsa e si è imposto come uno dei migliori giocatori italiani e non solo nel suo ruolo. Il giovane titolare della Nazionale di Roberto Mancini è uno degli elementi più preziosi della rosa dell’Inter che lo valuta almeno 50 milioni di euro. Su di lui c’è l’interesse di molti top club europei, fra i quali spicca il Barcellona di Ronald Koeman che potrebbe avanzare una super offerta ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Barcellona su Bastoni | La possibile offerta

Il Barcellona sta seguendo quindi con molta attenzione la situazione di Alessandro Bastoni e, per ottenere le sue prestazioni, potrebbe mettere sul piatto un ex Juventus: stiamo parlando di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è da tempo un pallino di Conte e sarebbe la pedina giusta per arrivare a Bastoni, con la possibile aggiunta di un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro.

Questa stagione per l’ex giocatore della Roma non è stata particolarmente positiva con appena 17 presenze nel campionato senza reti nè assist. Anche in Europa Pjanic ha faticato, il suo rendimento in Champions League vede 8 gettoni, ma nessun coinvolgimento in gol della sua squadra.