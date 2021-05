La Juventus si è innamorata e nella prossima finestra di calciomercato ha già pronto l’assalto all’oggetto del suo amore

La partita di domani sera contro il Sassuolo sarà l’ennesimo banco di prova per la Juventus, che sta lottando come non accadeva da anni per un posto in Champions League. E gli uomini di Roberto De Zerbi, quest’anno, hanno già fatto degli sgambetti niente male alle dirette concorrenti della Vecchia Signora. Con un futuro prossimo ancora tutto da scrivere, comunque, la dirigenza bianconera continua a lavorare per far sì che nella prossima stagione non ricapiti quanto si è visto in questa: e quindi, via al portafoglio, c’è da investire sul calciomercato. Dalla Spagna, poi, arrivano notizie incoraggianti per uno dei calciatori di cui, si dice, ci si è innamorati.

Ed è proprio dal Real Madrid di Zinedine Zidane che potrebbe arrivare il grande colpo in casa Juventus. L’ala sinistra dei Blancos, lo spagnolo Marco Asensio, non è proprio il nome su cui l’allenatore francese punta di più quando dirama la formazione, anzi. Le esclusioni in Champions contro il Chelsea e in Liga contro il Barcellona e il Siviglia hanno fatto arrabbiare non poco il venticinquenne di Playa de Maiorca, tanto che, se il mister dovesse rimanere ancora alla guida del club di Florentino Perez, sarebbe lui a preparare le valigie, secondo quanto rivelano da ‘fichajes.net’.

Musica, in pratica, per le orecchie della dirigenza bianconera, che è davvero innamorata, assicurano ancora dal portale spagnolo, del laterale: Asensio “chiederà alla dirigenza di andare via quest’estate e il Real Madrid spera di fare soldi con lui”, ha spiegato il direttore di ‘OK Diario’. E poi la destinazione, italiana: “La Juventus lo ama e ne sarebbe felicissima“, ha aggiunto.

E quindi, con un attacco da rinnovare, visto il grande dilemma sul futuro di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata, l’approdo del classe 1996 alla Continassa sarebbe una vera manna dal cielo. Sicuramente, però, sarà un’operazione non da poco per la Juventus.