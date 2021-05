Tutto pronto per Napoli-Udinese, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 36^ giornata di Serie A: Gattuso sceglie Osimhen

La 36^giornata di Serie A si apre con il confronto tra Napoli ed Udinese, in programma allo stadio ‘Maradona’ martedì 11 maggio alle ore 20:45. La squadra di Gattuso – quarta in classifica a quota 70 punti – cerca la vittoria per consolidare la posizione Champions a dispetto dell’undici friulano, reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna per 1-1. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali

Il Napoli scende in campo con il consueto 4-2-3-1 con Meret tra i pali. In difesa la coppia centrale è formata da Manolas e Rrahmani – Koulibaly è infortunato – con Di Lorenzo e Hjsay terzini. A centrocampo la diga di Ruiz e Bakayoko a fare da schermo con Osimhen unico riferimento offensivo. Dietro di lui un tridente di qualità: Lozano a destra, Insigne a sinistra e Zielinski trequartista.

L’Udinese risponde con un propositivo 3-5-1-1 con Musso in porta. Novità in difesa dove Zeegelaar arretra la sua posizione e gioca affianco a Becao e Bonifazi. A centrocampo Makengo è il regista con Walace e De Paul nel ruolo di mezzali. Sulle fasce Molina a destra, Larsen adattato a sinistra. In attacco spazio a Pereyra in appoggio ad Okaka.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti