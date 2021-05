Luciano Spalletti, probabile prossimo allenatore del Napoli, potrebbe bussare in casa Inter per il cartellino di Marcelo Brozovic, centrocampista croato dei nerazzurri

Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter, potrebbe tornare in panchina dopo due stagioni ai box nella sua rimessa in Toscana. L’esperto tecnico originario di Certaldo è infatti vicino alla panchina del Napoli come successore di Gennaro Gattuso. Con Spalletti, in casa azzurra, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione anche dal punto di vista delle operazioni di calciomercato. Il primo indizio, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, è la possibile permanenza di Stanislav Lobotka, ma potrebbe esserci di più. L’ex allenatore di Roma e Zenit potrebbe infatti puntare forte anche sul profilo di Marcelo Brozovic, centrocampista croato della ‘sua’ Inter.

Il regista dei campioni d’Italia è diventato uno dei migliori nel suo ruolo proprio grazie al lavoro di Spalletti che l’ha spostato dalla posizione di mezz’ala piazzandolo playmaker davanti alla sua difesa nella stagione 2017/2018. Fra i due c’è un legame speciale, soprattutto dal punto di vista tecnico, e la situazione economica dell’Inter potrebbe agevolare il trasferimento di Brozovic al Diego Armando Maradona di Napoli.

Calciomercato Inter, ecco perché Spalletti potrebbe prendere Brozovic

L’Inter sta avendo qualche problema dal punto di vista della stabilità economica e, nella prossima sessione dei trasferimenti, potrebbe essere costretta a privarsi di qualche titolare. Uno di questi è senza dubbio Marcelo Brozovic. L’ex giocatore della Dinamo Zagabria, arrivato a Milano nel gennaio del 2015, è un veterano della rosa della Beneamata, ma il suo contratto è in scadenza nel 2022 e non sembrano esserci novità sul possibile rinnovo.

Brozovic ha un valore di mercato di circa 40 milioni di euro, ma per l’Inter, se la situazione non dovesse risolversi, qualche cessione sarà inevitabile e sul croato potrebbe essere davvero forte l’interesse del Napoli, nel caso, di Luciano Spalletti. La durata breve dei termini con la Beneamata infatti, porterebbe i nerazzurri ad abbassare le pretese per il classe 1992 che, già la scorsa estate, era sulla lista dei trasferimenti.