Il Milan ritorna a sondare il terreno per un attaccante del Real Madrid: Zidane da il via libera

Ormai non è un segreto che il Milan stia cercando un attaccante di assoluta affidabilità per la prossima stagione per poter sopperire alle frequenti assenze di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, se pur abbia disputato una grande stagione, ha dovuto dare forfait diverse volte in questo campionato, soprattutto per problemi fisici e muscolari frequenti, oltre che per causa Covid. La società cerca un centravanti giovane che possa garantire un certo numero di gol e tra i nomi in lista c’è anche quello di Mariano Diaz.

Calciomercato Milan, contatti col Real per Mariano Diaz

L’attaccante dominicano classe ’93 del Real Madrid non è, di fatto, considerato da Zinedine Zidane che lo ha messo in campo solo 15 volte in questa Liga e quasi mai da titolare. Il Real si prepara ad una ricostruzione e l’ex Lione non fa parte del progetto. Il Milan lo segue già da diverso tempo e viste le prestazioni poco convincenti di Rafael Leao, il nome di Mariano Diaz è tornato ad essere molto presente nelle idee del club, come riportato da ‘fichajes.net’.

Mariano Diaz dopo l’esperienza al Lione, la migliore della sua carriera fino a questo momento, ha voglia di tornare ad essere protagonista e al Real Madrid non ci è mai riuscito, vista l’enorme concorrenza in quel reparto e il trono occupato stabilmente da Benzema. Il Milan potrebbe essere la squadra giusta per il suo riscatto. Il suo contratto con i blancos scade a giugno 2023 e il Real potrebbe chiedere circa 20 milioni per la sua cessione, una cifra che permetterebbe di fare cassa in vista del grande colpo in attacco e allo stesso tempo potrebbe avvicinarsi alle possibilità economiche dei rossoneri.