Il Milan scenderà in campo questa sera, domenica 16 maggio 2021, a San Siro contro il Cagliari per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions

Un’altra sfida decisiva per il Milan che vuole entrare in Champions League dalla porta principale. A San Siro i rossoneri affronteranno il Cagliari, già salvo aritmeticamente dopo il pari arrivato nel pomeriggio tra Benevento e Crotone. Una partita che sembra agevole, ma che può nascondere delle problematiche. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che ha già terminato anzitempo la stagione per un problema al ginocchio.

Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Bennacer; Salemakers, Brahim, Calhanoglu; Rebic. All.: Stefano Pioli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al terzino | Doppia ‘beffa’ per Paratici!

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Inter, furia nerazzurra | Tifosi contro Calvarese!

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Leonardo Semplici