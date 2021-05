Sirene inglesi per un big del Napoli: l’ex allenatore lo vuole nel suo club e lo avrebbe richiesto alla società

Sirene di mercato in casa Napoli. Il club partenopeo deve programmare la prossima stagione e il primo tassello riguarderà l’allenatore visto che Rino Gattuso non proseguirà la sua avventura alla guida degli azzurri. Intanto, però, c’è da conquistare l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona. Un passo falso favorirebbe la Juventus, eterna rivale dei partenopei e quindi tutta l’attenzione non può che essere rivolta all’obiettivo Europa.

Calciomercato Napoli, Everton su Koulibaly | Ancelotti lo chiama

Intanto, però, arrivano sirene dalla Premier League per uno dei perni del club di Aurelio De Laurentiis. Come già accaduto ripetutamente in estate, anche questa volta si tratta di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, sarebbe l’Everton ad aver messo nel mirino il difensore senegalese. Il suo ex tecnico Carlo Ancelotti sta spingendo per portarlo in Premier, dopo averlo già allenato proprio al Napoli.

L’Everton conosce tutti gli ostacoli in merito al trasferimento di Koulibaly, soprattutto quelli economici e infatti avrebbe già pronto un piano d’azione per riuscire a sostenere l’operazione. Il club di Liverpool sacrificherebbe un importante pedina del club, il difensore inglese classe ’96 Mason Holgate. Le ‘Toffees’ sono già attente alle offerte per il giocatore e una delle candidate più concrete è l’Arsenal. La cessione di Holgate riuscirebbe a garantire una spinta per fiondarsi su Koulibaly.