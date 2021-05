La Juventus vince la Coppa Italia superando l’Atalanta di Gasperini grazie al gol decisivo di Chiesa

La finale di Coppa Italia la vince la Juventus nella super sfida contro l’Atalanta al Mapei Stadium. Una partita incandescente sin dall’inizio, sbloccata da Dejan Kulusevski che ha sfumato un appoggio favorevole per far partire un preciso tiro a giro che non ha lasciato scampo a Gollini.

Juventus-Atalanta 2-1: Chiesa regala il trofeo ai bianconeri

L’Atalanta non si è demoralizzata e ha trovato il gol del pareggio dopo pochi minuti con Ruslan Malinovskyi che ha superato Buffon con un sinistro potentissimo dal limite dell’area. Ancora una volta l’ucraino ha colpito i bianconeri e da quel momento la ‘Dea’ ha ripreso fiducia.

Nel secondo tempo ci pensa Federico Chiesa a riportare la Juventus in vantaggio, poco prima di lasciare il campo a Paulo Dybala. L’Atalanta prova a reagire ma neanche l’ingresso di Muriel non da i risultati sperati. I bianconeri riescono a vincere il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa italiana.