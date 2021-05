La Roma mette nel mirino un attaccante in Francia che interesserebbe anche alla Juventus: Zaniolo può servire l’assist

Inizia a prendere vita la rivoluzione in casa Roma. Infatti i giallorossi dopo la disastrosa stagione che sta per concludersi, che li ha visti in lotta per qualificarsi alla prossima Conference League con il Sassuolo, sarebbero pronti a cambiare molto dell’attuale situazione. Per prima cosa a dire addio è stato Paulo Fonseca, che domenica contro lo Spezia disputerà la sua ultima partita da allenatore della Roma. Al suo posto arriverà José Mourinho, il cui annuncio è stato accolto con grande entusiasmo nella capitale. Poi bisognerà cambiare diversi interpreti sul terreno di gioco, puntando a rinforzare la rosa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco | Assalto in casa Roma

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma potrebbe puntare il mirino sull’attaccante del Lione, Memphis Depay. L’olandese in questa stagione ha collezionato 39 presenze, mettendo a segno 22 gol e 10 assist. Sulle sue tracce da tempo c’è anche la Juventus, ma la squadra capitolina potrebbe avere un asso nella manica, Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Roma, obiettivo Depay dal Lione: c’è anche la Juventus, ma Zaniolo è l’arma in più

Iniziano gli incroci di calciomercato per la prossima finestra estiva di trasferimenti, e anche Juventus e Roma sembrerebbero aver messo nel mirino lo stesso obiettivo. Infatti entrambi i club sarebbero interessati a Memphis Depay, attaccante del Lione che vanta l’interesse di top club come il Barcellona. Inoltre l’attaccante è anche in scadenza di contratto con il club francese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sprint per il difensore | Sorpasso a Inter e Milan

La Roma però potrebbe avere un’arma in più e questa si chiama Nicolò Zaniolo. Il calciatore capitolino è ancora alle prese con il recupero dalla rottura dei legamenti per la seconda volta e in passato avrebbe stretto amicizia proprio con l’attaccante olandese. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, quando a fine dicembre del 2019 Depay si ruppe il legamento, poco dopo la stessa sorte toccò a Zaniolo. L’olandese dopo essersi operato a Villa Stuart decise di proseguire per due mesi la riabilitazione nella capitale, dove avrebbe stretto amicizia con il calciatore della Roma. Dunque Zaniolo potrebbe così favorire la Roma per un grande colpo dalla Francia.