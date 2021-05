La Juventus cerca il sorpasso su Inter e Milan per ingaggiare il difensore serbo della Fiorentina

Quella di domani contro il Crotone potrebbe essere l’ultima di Nikola Milenkovic con la maglia della Fiorentina. Il difensore serbo classe ’97 è uno dei più richiesti dalle big di Serie A: Inter e Milan lo monitorano da diverso tempo, ma la Juventus potrebbe avere la meglio e riuscire ad ingaggiarlo in estate anche se la concorrenza è agguerrita. Milenkovic si è confermato un giocatore di grande livello e con grandi margini di miglioramento. E’ diventato il punto di riferimento della retroguardia Viola e si è guadagnato le attenzioni dei grandi club già dalla scorsa estate.

Calciomercato Juventus, sprint per Milenkovic

I bianconeri hanno urgente bisogno di rinforzare il reparto difensivo. Bonucci e Chiellini potrebbero non rinnovare e sarà necessario un ricambio generazionale. L’agente di Milenkovic, Ramadani, è in eccellenti rapporti con i bianconeri e potrebbe spingere per convincere la Fiorentina, anche se in Premier League sono diverse le squadre che hanno puntato il 23enne, in particolare Tottenham, Manchester United e Arsenal.

La società toscana non potrà resistere molto ai corteggiamenti delle big, soprattutto perché il serbo non intende rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022. Rocco Commisso ha l’ultima opportunità per provare a fare cassa e plusvalenza. La Fiorentina è spalle al muro e avrebbe già fissato il prezzo a circa 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe consentire alla Juventus di pagare cash senza l’inserimento di contropartite tecniche. Milenkovic preferirebbe rimanere in Serie A, le prossime settimane saranno decisive per scoprire la sua prossima destinazione.