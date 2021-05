La Juventus perde il treno per Sergio Aguero: l’argentino è pronto per vestire la maglia del Barcellona

La Juventus sta cercando con insistenza un attaccante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Cristiano Ronaldo ha diverse richieste e non è certo della sua permanenza a Torino, Dybala sembra ormai ad un passo dall’addio. Ecco perché la società da tempo stava seguendo anche Sergio Aguero, in scadenza e pronto a lasciare il Manchester City a fine stagione. El Kun non rientra più a pieno nei piani di Guardiola e ha voglia di mettersi in gioco con una nuova maglia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Kulusevski | Offerta dalla Premier

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, incontro con Zidane | Decisione presa!

Calciomercato Juventus, è fatta per Aguero al Barcellona

L’Inter ma soprattutto la Juventus lo monitorano da diverso tempo, nella speranza che il giocatore possa essere spinto dalla voglia di giocare in Serie A. Oggi, però, è arrivata la notizia che spazza via qualsiasi dubbio. Sergio Aguero andrà al Barcellona. E’ fatta per il suo trasferimento, come riportato dal ‘Chiriunguito TV’. I blaugrana lo seguivano da tempo e anche il connazionale Messi spingeva per l’arrivo del Kun. La firma sul contratto arriverà dopo la finale di Champions. Per l’argentino è previsto un contratto biennale da 5 milioni a stagione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, fatti fuori da Pirlo | Quattro bianconeri in bilico: i dettagli

‼️”AGÜERO firmará con el BARÇA tras la final de CHAMPIONS” 🗓️”Sería PRESENTADO tras la COPA AMÉRICA” 🚨La información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoAgüero pic.twitter.com/JEZwA8nOwW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2021

Manca solo l’ufficialità ma è certo che Aguero tornerà in Liga, dopo l’esperienza iniziale di carriera all’Atletico Madrid. Questa volta però, al fianco di Messi, al Barcellona. La Juventus viene beffata e perde la possibilità di prendere a costo zero un big del calibro del Kun che avrebbe permesso un grande salto di qualità alla ‘Vecchia Signora’. La presentazione dell’attaccante argentino con la maglia blaugrana potrebbe arrivare già i primi di giugno.