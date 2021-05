Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli, potrebbe finire nel mirino dell’Inter di Beppe Marotta a caccia di giocatori giovani e pronti per rinforzare la rosa a disposizione

L’Inter di Antonio Conte domenica alle ore 15 sfiderà l’Udinese in quella che sarà l’ultima giornata di un campionato di Serie A trionfale per i nerazzurri. La squadra guidata dal tecnico leccese si è infatti laureata Campione d’Italia ed ora sta già lavorando alla prossima stagione ed alle imminenti manovre in sede di calciomercato con grandi dubbi all’orizzonte dati dai progetti che la proprietà cinese ha per il club meneghino. Nel frattempo, sul taccuino dei dirigenti dell’Inter potrebbe finire Samuele Ricci, centrocampista centrale di proprietà dell’Empoli che in questa stagione si è guadagnato, insieme ai suoi compagni, la promozione nella massima serie.

Classe 2001, il nativo di Pontedera rispecchia il nuovo prototipo del centrocampista moderno in grado di abbinare la qualità alla fisicità bilanciando al meglio la fase offensiva con quella difensiva. Samuele Ricci ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2022 e sono molte le società a seguirlo con attenzione, dal Napoli fino ad arrivare proprio all’Inter di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Samuele Ricci nel mirino | I dettagli

A favore dell’Inter c’è una carta in questa potenziale trattativa ed è data dal procuratore di Samuele Ricci, Federico Pastorello. Il noto agente di calciatori ha infatti un legame speciale con la Beneamata visti i molti elementi della rosa e dello staff sotto la sua procura, a partire da Romelu Lukaku, stella belga ex Manchester United, fino ad arrivare ad Antonio Conte, vero e proprio regista del successo di questa stagione nerazzurra.

In questa stagione nel campionato di Serie B con l’Empoli, Samuele Ricci ha collezionato 33 presenze mettendo a segno due gol e fornendo quattro assist ai suoi compagni. Numeri buoni, che però non testimoniano al 100% il grande lavoro fatto in mezzo al campo dal giovanissimo giocatore della squadra toscana che, anche grazie alle sue giocate, è tornata in Serie A.