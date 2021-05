La Juventus affronterà domani il Bologna nell’ultimo match di campionato: in conferenza stampa, Andrea Pirlo si sbilancia sul suo futuro e quello di Ronaldo in bianconero

Alla vigilia dell’insidioso match contro il Bologna ha parlato il mister della Juventus Andrea Pirlo. Diversi i temi affrontati, dalla squadra allenata da Mihajlovic fino al proprio futuro sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ ma non solo: nel mirino il possibile addio ai bianconeri di Cristiano Ronaldo. Sul Bologna: “Gioca a calcio e crea tante occasioni da gol. Sarà complicato come all’andata, abbiamo recuperato bene e le vittorie aiutano. C’è adrenalina”. Il focus è però tutto sul prossimo calciomercato con Ronaldo e lo stesso Pirlo che possono salutare la Juventus al termine dell’attuale stagione. Su se stesso, Pirlo ha ribadito: “Lo ripeto, mi riconferemerei. Ho voglia di lavorare con questa squadra e società, di continuare. Sono un allenatore esigente e vincente perchè lo sono sempre stato da giocatore e vorrei ripeterlo in panchina. Non penso che la società decida in base alla gara di domani ma avrà valutato l’intero percorso della stagione. Spetta al club decidere, vediamo”.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: l’annuncio di Pirlo

Pirlo si è poi concentrato sull’argomento più caldo in casa Juventus: il possibile addio di Ronaldo nel calciomercato estivo. “Io lo vedo ancora in bianconero, concentrato. Lo ha dimostrato anche l’altra sera, voleva vincere a tutti i costi la Coppa Italia. È concentrato solo per domani, per il resto ci sarà tempo per parlarne”.

Il tecnico bianconero ‘conferma’ dunque CR7 anche per la prossima stagione, anche se il calciomercato estivo potrebbe effettivamente allontanare il gioiello lusitano dal club di Andrea Agnelli.

In questa stagione con la maglia bianconera, Ronaldo ha segnato 36 reti con 4 assist in 44 presenze complessive, tra campionato e coppe.