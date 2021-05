Juventus e Inter inizieranno a pensare seriamente alla prossima stagione: possibile colpo a zero, arriva l’annuncio ufficiale!

Ultime ore frenetiche con la fine della stagione, poi Juventus e Inter penseranno al prossimo anno con idee entusiasmanti sul fronte calciomercato. Profili interessanti proprio per andare a puntellare le rispettive rose: poche ore fa è arrivato l’addio ufficiale di Georginio Wijnaldum che lascerà il Liverpool liberandosi così a parametro zero. Un colpo da urlo con il Barcellona anche fortemente interessato per quanto riguarda il centrocampista olandese.

Così al termine dell’ultima sfida di Premier League l’ormai ex Reds ha rivelato ai microfoni di Sky Sports: “Mi viene da piangere, in questi cinque anni i tifosi del Liverpool mi hanno donato amore”. Infine, ha rivelato: “Avrei voluto giocare anche qui, ma le dinamiche sono cambiate. Non ho ancora firmato con nessuna squadra”.

Un colpo a zero davvero suggestivo con le due big d’Italia, pronte a fare follie per arrivare al forte centrocampista olandese. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la sua nuova squadra per il prosieguo della sua carriera.