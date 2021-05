Il tema panchine continua a catturare l’attenzione in vista della prossima stagione: salta la pista inglese per Sarri, intreccio con Allegri

Il fronte panchine si fa sempre più caldo in vista della sessione estiva di calciomercato. Ci sono ancora diversi profili in bilico, che potrebbero dire addio ai propri club d’appartenenza. Si fa più chiaro, intanto, il futuro della panchina del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis – dopo il mancato arrivo in Champions League – ha annunciato ufficialmente l’addio di Gattuso. Per quanto riguarda il sostituto, tutto porta al nome di Sergio Conceicao, al momento in forza al Porto. Ci sono, poi, i tecnici disoccupati e vogliosi di tornare in pista. Tra questi spiccano i nomi di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, uno dei preferiti in casa Juventus per fronteggiare l’eventuale addio di Andrea Pirlo. Il destino dell’ex regista, infatti, rimane in bilico, nonostante il traguardo Champions raggiunto e la conquista di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Ci sarebbero novità interessanti a tal proposito: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, svolta Allegri: super intreccio con Sarri

Il profilo del tecnico ex Napoli piace non poco al Tottenham. Si tratterebbe di un nuovo approdo in Premier League, dopo l’esperienza positiva sulla panchina del Chelsea. Stando a quanto riferisce ‘The independent’ però, ci sarebbe anche la clamorosa possibilità di un ritorno agli ‘Spurs’ da parte di Mauricio Pochettino. L’argentino del PSG, ha deluso le aspettative a Parigi, uscendo dalla Champions e perdendo addirittura il titolo di campione di Francia a favore del Lille. I dirigenti pare ritengano possa esserci un’apertura della guida tecnica in questo senso. Il presidente Levy, poi, aveva perso quota dopo l’esonero di Pochettino e un ritorno servirebbe anche migliorare il rapporto con i tifosi, incrinato ulteriormente dopo l’annuncio della Superlega.

Se così fosse, Sarri potrebbe rischiare di rimanere fermo per un altro anno. Lo scenario, inoltre, è possibile riguardi indirettamente anche il futuro di Allegri. Il livornese si trova nel mirino del Real Madrid per l’eventuale post Zidane ed è uno dei nomi in cima alla lista, nonché la sua prima scelta. Potrebbe, però, riaprirsi anche la pista PSG, in caso di addio di Pochettino. Più defilata la Juventus, che aspetta ancora prima di prendere una decisione definitiva su Pirlo, ma non perde di vista gli scenari legati al futuro di Allegri. Situazione da monitorare, Sarri più lontano dal Tottenham e occhio alla possibile riapertura Allegri-PSG.