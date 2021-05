Il Napoli prepara la rivoluzione dopo il fallimento di ieri sera: arriva la scelta sull’allenatore, presentazione nei prossimi giorni

Non è stata un’annata entusiasmante per il Napoli, che ha avuto un rendimento altalenante condito da troppi alti e bassi che hanno reso difficile il percorso verso la qualificazione in Champions League. L’obiettivo sembrava ormai a un passo ma ieri è arrivata l’ennesima sorpresa di questa annata.

Ai ‘Partenopei’ bastava vincere contro l’Hellas Verona nell’ultima giornata di Serie A, ma non sono riusciti a battere i gialloblù privi di obiettivi e sono scesi in quinta posizione, permettendo il sorpasso alla Juventus dopo il successo per 1-4 sul Bologna.

Calciomercato Napoli, svolta in panchina: arriva Conceicao

Arrivano novità a sorpresa riguardo la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sarebbe ormai fatta per l’arrivo di Sergio Conceicao, che andrà a prendere il posto di Rino Gattuso. Il portoghese sarà presentato nei prossimi giorni e avrà il duro compito di rifondare dopo la delusione arrivata ieri nell’ultima giornata di campionato.

Dopo sei anni di esperienza da allenatore, dunque, Conceicao farà ritorno in Italia in una nuova veste dopo aver giocato da calciatore con le maglie di Lazio, Parma e Inter.