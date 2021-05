Calciomercato Juventus, situazione Ronaldo | "Primo passo verso l'addio"

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus: dopo il post pubblicato su Instagram, arrivano le parole di Momblano

La Juventus ha concluso la stagione al quarto posto grazie alla vittoria sul Bologna, dove però non è sceso in campo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato escluso da Pirlo ufficialmente per motivi legati alla stanchezza, anche se fa specie vedere uno dei migliori giocatori del mondo escluso nella partita decisiva che cambia le sorti della stagione. Ieri è arrivato un post su Instagram di Cristiano Ronaldo, che ha fatto un bilancio della stagione, che però sembrava più quello della sua esperienza alla Juve. Dopo tre anni, CR7 potrebbe seriamente lasciare il club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Real Madrid pesca in Serie A | Juventus e Inter ko

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conceicao chiude Spalletti | Ipotesi shock per il tecnico

Juventus, Momblano sull’addio di Ronaldo

Luca Momblano, giornalista, ha parlato ai microfoni di ‘QSVS‘ della situazione Ronaldo dopo il post su Instagram: “Sì sarebbe un primo passo verso l’addio. La risposta è abbastanza chiara, c’è l’idea che CR7 potrebbe davvero non essere un giocatore della Juventus il prossimo anno“. Parole chiare, che spiegano bene la situazione del portoghese dopo una stagione buona a livello personale, un po’ meno a livello di squadra vista l’uscita in Champions col Porto e lo scudetto sfumato subito.