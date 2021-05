Il futuro di Paulo Dybala sembra essere sempre più lontano dalla Juventus: ipotesi di scambio in Liga spagnola

Con cinque gol e tre assist in ventisei partite giocate, l’annata di Paulo Dybala alla Juventus è stata quasi da incubo, specie per lui che, la stagione scorsa, era stato nominato addirittura MVP della Serie A. Il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno del 2022, non è stato neanche al centro del dibattito, e i malumori si sono visti, accentuati soprattutto da una condizione fisica non al meglio. Con questi presupposti, l’addio dell’argentino a Torino è un’ipotesi più che probabile. Anche perché, in vista della prossima finestra di calciomercato, continua il corteggiamento, per l’argentino, di un suo connazionale della Liga.

Calciomercato Juventus, addio Dybala | Ipotesi scambio con Simeone

Che l’Atletico Madrid, e quindi Diego Pablo Simeone, siano interessati a Paulo Dybala non è una novità dell’ultima ora. Così come non è una novità che il ventisettenne argentino potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. A rappresentare, invece, un elemento nuovo è il fatto che, secondo quanto rivelano da ‘Cadena Ser’, i colchoneros avrebbero chiuso a un maxi scambio tra la Joya e Angel Correa, e non avrebbero neanche tirato in ballo l’eventualità di inserire Alvaro Morata nella trattativa.

Ma se l’ipotesi tra la punta centrale argentina e l’ex Palermo non è andata in porto, come anche quella di un trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante spagnolo, al vaglio delle due dirigenze ci sarebbe un’altra suggestione, che porterebbe comunque Dybala alla corte del Cholo, ma farebbe arrivare sotto l’ombra della Mole il centrale Saúl Ñíguez.

Veniamo alle cifre. Il cartellino dell’argentino che, come abbiamo già detto, andrà in scadenza a giugno dell’anno prossimo, è valutato intorno ai 45 milioni di euro, per contro di un ingaggio (a netto) piuttosto pesante: 7 milioni a stagione. Il costo dello spagnolo, invece, si aggira sui 60 milioni, e lo stipendio, sempre al netto, del calciatore è di 5 milioni l’anno. L’operazione, quindi, sarebbe sbilanciata nei confronti dell’Atletico Madrid, motivo per cui la Juventus dovrebbe anche versare dei soldi nelle tasche dei colchoneros, che comunque non mollano la presa per l’argentino.