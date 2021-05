Ore frenetiche in casa Lazio: Inzaghi potrebbe accettare la corte dell’Inter, con Lotito che dovrebbe poi correre ai ripari. Tra i papabili anche un Campione del Mondo

La Serie A è teatro di una vera e propria rivoluzione sulle panchine dei top club. Eccezion fatta per Milan ed Atalanta, le prime otto squadre del campionato hanno cambiato (o sono in procinto di cambiare) allenatore. L’addio di Antonio Conte all’Inter ha liberato un posto e – nelle ultime ore – è tornato in voga il nome di Simone Inzaghi come sostituto. Il tecnico piacentino ha però un accordo di parola con il presidente Lotito per rimanere alla Lazio: il suo addio aprirebbe una mini-crisi in casa biancoceleste, che sarebbe costretta poi a correre ai ripari.

Calciomercato Lazio, Inzaghi al bivio Inter

La Lazio vuole proseguire il matrimonio con Simone Inzaghi: il mister piacentino è in scadenza, ma nella serata di mercoledì 26 maggio avrebbe dato la sua parola al presidente Lotito per rinnovare. Un accordo sulla base di 2,2 milioni fino al 2024, accompagnato da garanzie tecniche sul mercato. Tutto fatto insomma, ma non proprio. L’allenatore non ha infatti ancora firmato, e l’Inter sarebbe tornata alla carica. Il profilo di Inzaghi sarebbe il prescelto dalla dirigenza nerazzurra, ed ora Inzaghi vacilla.

L’Inter è pronta a mettere sul piatto un’offerta da 4 milioni (più bonus) a stagione: la palla passa a Simone Inzaghi, diviso tra l’ambizione nerazzurra e il suo forte legame con la piazza capitolina. Il patron Lotito assicura che a breve sarà ufficializzato il rinnovo, ma tutto resta aperto. La Lazio – in caso di addio – deve tutelarsi e tra i nomi spunta anche un ‘ex’ Juventus.

Calciomercato Lazio, ipotesi Pirlo

La trattativa tra l’Inter e Simone Inzaghi è infatti stata gestita dall’agente Tullio Tinti, procuratore – tra gli altri – anche di Andrea Pirlo. L’allenatore – lo scorso campionato alla Juventus – sarebbe libero da vincoli dopo l’arrivo di Allegri sulla panchina bianconera. Il suo nome potrebbe fare al caso della Lazio, senza scordare che il Campione del Mondo è seguito in Serie A anche da Sassuolo e Verona.