Maurizio Sarri è uno dei candidati alla panchina dell’Inter per la prossima stagione. Il tecnico ex Napoli e Juventus potrebbe succedere a Conte alla guida della Beneamata

L’Inter, nella giornata di ieri, ha ufficialmente salutato Antonio Conte. Il protagonista dello scudetto nerazzurro e condottiero della Beneamata in questa stagione molto travagliata non è riuscito a superare le divergenze con la società e, con la formula della rescissione consensuale, ha dato il suo addio all’ambiente Inter. Un vero e proprio colpo di scena che apre gli scenari a molti nomi come suoi successori, dall’ipotesi Mihajlovic alla suggestione Cambiasso, passando per un altro ex tecnico della Juventus: stiamo parlando di Maurizio Sarri. Il mister con un passato al Napoli è fermo da una stagione, ma pronto a rientrare in caso di chiamata.

L’Inter campione d’Italia in carica sarebbe davvero lo stimolo giusto per l’ex manager del Chelsea di Roman Abramovich che però, un po’ come accadde al momento dell’arrivo alla Juventus, non sembra rispecchiare alla perfezione la sua filosofia di gioco. Un passaggio da Conte a Sarri infatti, rappresenterebbe un vero e proprio cataclisma tattico per la rosa della Beneamata con molte cose che potrebbero radicalmente cambiare. Andiamo a vedere come giocherebbe l’Inter con Maurizio Sarri.

Calciomercato Inter, quale sarebbe l’assetto tattico con Maurizio Sarri

Con il possibile arrivo di Maurizio Sarri all’Inter, i nerazzurri potrebbero passare dall’ormai rodata difesa a tre, ad una linea a 4 composta da Hakimi e Bastoni sulle fasce e Milan Skriniar e Stefan de Vrij in mezzo. Il centrocampo potrebbe essere composto da tre pedine: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ed occhio a Stefano Sensi, l’ex Sassuolo potenzialmente è un giocatore ‘da Sarri’ per la sua visione di gioco e le qualità tecniche.

In trequarti ecco Christian Eriksen che tornerebbe alle origini, alla sua posizione con il Tottenham dopo sei mesi da mezz’ala nel centrocampo a cinque. In attacco, a due, ecco gli alfieri nerazzurri Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, unica costante del possibile assetto tattico dell’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus.