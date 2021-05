Dopo la rescissione con Antonio Conte, l’Inter potrebbe mettere a segno cessioni eccellenti in vista della prossima stagione: l’ok del club

Giorni intensi in casa Inter. L’addio di Antonio Conte ha sorpreso un po’ tutti con la rescissione consensuale dell’allenatore, pronto a nuove sfide. Così la società nerazzurra potrebbe pensare a cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. La crisi economica a causa dell’emergenza Covid ha devastato anche il mondo del calcio, che dovrà ridurre i costi. L’Inter sarebbe sul punto di mettere a segno diversi addii da urlo con l’ok arrivato soltanto in un caso: tanti calciatori nerazzurri sono cresciuti a dismisura nell’ultima stagione grazie al lavoro certosino del condottiero pugliese, capace di trionfare ancora una volta con la vittoria dello Scudetto.

Calciomercato Inter, Lukaku può dire addio soltanto in un caso

L’attaccante belga, Romelu Lukaku, sarebbe finito nel mirino dei top club d’Europa dopo due anni impressionanti sotto la gestione Conte. L’ariete dell’Inter è diventato mortifero sotto porta dimostrando il suo senso del gol fuori dal comune. Così, dopo la crisi che ha dovuto attraversare al Manchester United, Lukaku è tornato su ottimi livelli attirando gli interessi dei maggiori club europei.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” lo stesso centravanti nerazzurro potrebbe partire in caso di un’offerta importante intorno agli ottanta milioni di euro. Soltanto così l’Inter potrebbe pensare al suo addio in estate per mettere a posto i conti in rosso del club nerazzurro. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento dell’Atletico Madrid, tornato campione di Spagna dopo tanti anni. Simeone è innamorato delle qualità dell’attaccante nerazzurro: con un’offerta importante il belga saluterà la Serie A.

Nelle prossime ore sarà annunciato anche il nuovo allenatore, che sarà sicuramente Simone Inzaghi. L’ormai ex tecnico della Lazio si è liberato proprio in extremis da Lotito, proprio prima di firmare il rinnovo contrattuale con il club biancoceleste. Così sarà programmata la prossima stagione: quasi sicuramente arriveranno due cessioni importanti in casa Inter.