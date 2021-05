Daniele Padelli torna all’Udinese e firma un contratto fino al 2023: il comunicato del club

L’Udinese riaccoglie Daniele Padelli che torna in Friuli dopo l’esperienza all‘Inter di 4 anni, coronata dalla conquista dello scudetto, se pur non da protagonista. Il portiere torna all’Udinese dopo 8 anni dall’ultima volta e firma un contratto fino al 2023. Viste le tante richieste per Musso, che probabilmente lascerà il club bianconero, Padelli avrà la possibilità di giocarsi le sue chance di titolarità.

Il club ha ufficializzato il colpo attraverso un comunicato: “E’ con grande piacere che Udinese Calcio annuncia il ritorno di Daniele Padelli in maglia bianconera. Il portiere classe 1985 ha siglato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2023. Per Padelli, si tratta di un ritorno in Friuli dopo le due stagioni vissute all’Udinese tra il 2011 e il 2013 prima di intraprendere una lunga e fortunata carriera che l’ha portato anche ad essere convocato nelle fila della Nazionale italiana”.