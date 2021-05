Simeone chiama Rodrigo De Paul che potrebbe sfuggire alle big di Serie A e scegliere l’Atletico Madrid

Uno dei giocatori più richiesti in Serie A è senza dubbio Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’Udinese è seguito ormai da diverso tempo dalle big italiane, in particolare dall’Inter che sembra la prima squadra italiana in corsa, anche se i problemi societari obbligano la società nerazzurra a dover necessariamente vendere prima di affondare il colpo per nuovi acquisti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo in Serie A grazie a De Paul | Inter beffata

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ronaldo comunica l’addio | Duello tra i top club

Calciomercato, De Paul verso l’Atletico Madrid

Anche la Juventus è sulle tracce del 10 argentino, così come il Milan che dovrà rimpiazzare Calhanoglu, ma nessuna squadra sembra ancora aver soddisfatto la richiesta del patron dell’Udinese, Giampaolo Pozzo. Secondo le fonti spagnole una delle squadre più in corsa per il trequartista è l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes’ la trattativa tra il club spagnolo e l’Udinese sarebbe stata avviata, nonostante ci sia ancora tanta distanza per raggiungere l’accordo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, l’agente di Hakimi: Ecco la situazione con il PSG

Diego Pablo Simeone, fresco di vittoria della Liga con i colchoneros, sta spingendo forte per portare De Paul sotto la sua guida. La prima proposta dell’Atletico Madrid per De Paul di circa 20 milioni di euro, è ancora distante dalla richiesta dell’Udinese che ne chiede circa 35-40. Il giocatore sembra molto convinto di trasferirsi in Spagna alla corte di Simeone, suo connazionale. La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza nella buona riuscita della trattativa. Inter, Milan e Juventus rischiano di essere beffate dall’accelerata dei campioni di Spagna.