Allegri, ritornato sulla panchina della Juventus, mescola le carte per il calciomercato: sì a Szczesny, no a Donnarumma, sempre più lontano dall’Italia

Il ritorno sulla panchina della Juventus per Massimiliano Allegri peserà tantissimo sul fronte calciomercato. Il tecnico livornese, infatti, ha tutte le intenzioni di dire la sua sulle scelte tecniche che farà la dirigenza bianconera. Per questo motivo, si starebbero complicando non poco le trattative per vedere Gianluigi Donnarumma, quasi ex portiere del Milan, alla Continassa. Secondo quanto trapela, il nuovo allenatore della Vecchia Signora vorrebbe trattenere Wojciech Szczęsny a Torino. L’altro lato della medaglia è l’estremo difensore della Nazionale azzurra sempre più lontano dall’Italia, anche se la sua volontà è proprio quella di trovare spazio alla Juve.

Calciomercato Juventus, Allegri trattiene Szczesny | Donnarumma non ci sta

Come dicevamo prima, Allegri non ha intenzione di rimanere con le mani in mano, anzi: il suo contributo sarà fondamentale per la riformazione della Juventus, che quest’anno, si sa, non ha volato come ci si sarebbe aspettati. Sulla lista dei partenti, prima del riapprodo dell’allenatore a Torino, c’era sicuramente il portiere polacco Szczesny, che sarebbe dovuto essere sostituito da Donnarumma. Ma le cose che prima sembravano fatte, ora stanno cambiando.

Con il ‘no’ deciso, per il portiere della Nazionale italiana si aprono nuovi scenari e sono tutti lontani dalla Serie A. Uno di questi lo porta direttamente in Catalogna, al Barcellona precisamente, dove invece dovrebbe salutare il tedesco Marc-André ter Stegen per fare spazio all’ex Milan. I problemi, quindi, sarebbero due: il portiere blaugrana ha un contratto in scadenza nel 2025, e il suo costo si aggira intorno ai 75 milioni di euro, cifra più cifra meno, quindi una trattativa non semplice da avviare.

Dal canto suo, Mino Raiola, procuratore di Gigio, continua a tessere la sua tela per fare in modo che Donnarumma trovi una squadra che possa garantirgli quanto richiesto ai tempi dei rossoneri per il rinnovo di contratto – si parla di circa 10 milioni a stagione -, ma in cui possa avere anche un ruolo da protagonista come lo è stato negli anni a Milanello. Anche se, come già detto, il numero 99 è pronto per andare alla Juventus.