L’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli potrebbero puntare su Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio di Claudio Lotito: le ultime di calciomercato

Simone Inzaghi ha firmato con l’Inter di Beppe Marotta. Il tecnico, ormai ex Lazio, nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità è a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Beneamata ed andrà a sostituire Antonio Conte, autore di un biennio in nerazzurro culminato con la vittoria del campionato ad 11 anni di distanza dall’ultima volta. Intanto, inizia ad impazzare il calciomercato con l’Inter che potrebbe perdere alcuni dei suoi pezzi pregiati, uno su tutti: Achraf Hakimi. Il laterale marocchino è uno dei giocatori più preziosi della rosa del club meneghino che non sembra intenzionato a scendere sotto gli 80 milioni di richiesta.

In caso di partenza di Hakimi, al suo posto Inzaghi potrebbe optare su un profilo che conosce benissimo: stiamo parlando dell’esterno destro della Lazio, Manuel Lazzari. L’ex giocatore della SPAL, cresciuto enormemente proprio sotto la guida del fratello di Super Pippo, sarebbe un obiettivo, ma attenzione al Milan, a caccia di un’ala destra.



Calciomercato Inter e Milan, duello per Lazzari: il punto

L’Inter, in caso di una trattativa per Manuel Lazzari, dovrà affrontare Claudio Lotito al quale i nerazzurri hanno soffiato l’allenatore appena qualche giorno fa. Per questo, il numero 1 della Lazio potrebbe non fare sconti alla Beneamata ed attualmente valuta l’ex giocatore della SPAL almeno 20/25 milioni di euro. D’altro canto il Milan è a caccia di una garanzia da piazzare a destra e l’originario di Valdagno potrebbe essere il nome giusto.

Lazzari ha un contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio e, in questa stagione, ha collezionato 32 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due reti e fornendo sei assist ai suoi compagni di squadra.