Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina, Miralem Pjanic è stato accostato alla Juventus nelle ultime ore: tutta la verità

Massimiliano Allegri è pronto per il suo ritorno a Torino alla guida della Juventus dopo gli anni gloriosi del passato. Così l’allenatore livornese non vede l’ora di tornare protagonista dopo due anni di inattività: dopo la sua esperienza a Torino non è mai tornato in panchina. Il suo legame affettivo con la società torinese è ormai noto da tempo e così c’è stato l’annuncio ufficiale nei giorni scorsi per il post Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo comunica l’addio | Duello tra i top club

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Allegri lo trattiene | Vicini all’accordo

Calciomercato Juventus, Pjanic la chiave per arrivare a Locatelli

E così con il suo ritorno è stato accostato alla Juventus anche il centrocampista bosniaco del Barcellona, Miralem Pjanic, che ha vissuto una stagione da incubo proprio sotto la gestione Koeman. L’ex bianconero non è stato preso in considerazione collezionando soltanto pochi minuti con la compagine blaugrana. Ora il suo addio sembra essere sempre più vicino con il club torinese sempre molto interessato alle sue qualità.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pochettino addio PSG | Possibile beffa da Madrid

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via libera di Allegri | Colpo dal Milan

Nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni dell’opinionista, Roberto Grossi, che ha svelato ai microfoni di Top Planet: “Mi dicono che le voci sul ritorno di pjanic in realtà sia solo una strategia per fa abbassare il prezzo di Locatelli, alla Juventus non interessa riprenderlo”. Il vero obiettivo di mercato dei bianconeri resta così Manuel Locatelli, in uscita dal Sassuolo, pronto ad essere protagonista ai prossimi Europei con la maglia della Nazionale italiana.

Dopo l’addio al Milan, lo stesso calciatore neroverde si è imposto in Serie A crescendo anno dopo anno grazie al lavoro certosino di Roberto De Zerbi. Il futuro di Locatelli è ormai pronto in una big d’Italia o d’Europa: la Juventus è in pole per aggiudicarsi il centrocampista della Nazionale italiana. Pjanic non sarebbe così in pole per tornare a Torino, ma è solo un modo per far abbassare le pretese.